Поширеним є речення А Двоє музики продовжували грати. Б Комплімент повинен бут?? щирим. В А Максим вийшов сухим із води . Г Григорію закортіло скупатися . Д Холод стає помітнішим і помітнішим .

Українська мова

Поширеним є речення А Двоє музики продовжували грати. Б Комплімент повинен бут?? щирим. В А Максим вийшов сухим із води . Г Григорію закортіло скупатися . Д Холод стає помітнішим і помітнішим .

Автор: Гость