Поширеним є речення А Двоє музики продовжували грати. Б Комплімент повинен бут?? щирим. В А Максим вийшов сухим із води . Г Григорію закортіло скупатися . Д Холод стає помітнішим і помітнішим .
Українська мова
Поширеним є речення А Двоє музики продовжували грати. Б Комплімент повинен бут?? щирим. В А Максим вийшов сухим із води . Г Григорію закортіло скупатися . Д Холод стає помітнішим і помітнішим .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Д Холод стає помітнішим і помітнішим .
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