ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Нервная система плоских червей.
Биология
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Нервная система плоских червей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот.Надеюсь помогла.Вообщем нервная система состоит из : Головного нервного узла, продольных нервных стволов и поперечных нервных стволов .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Французский язык
Продолжить предложения si tu viens à la fête de michel... j'irai le voir, si... si vous êtes d'accord,... je t'écrirai, si... помогите по...
Математика