ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Нервная система плоских червей.

Биология
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Нервная система плоских червей.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот.Надеюсь помогла.Вообщем нервная система состоит из : Головного нервного узла, продольных нервных стволов и поперечных нервных стволов .
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