Подготовьте рассказ о славянском божестве яриле-солнце.

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Ярило Ярило (Ярила, Яровит, Яромир) – славянский бог неистовой страсти, неудержимой силы, бог весны и расцвета всех жизненных сил человека. Ярило считался младшим из солярных богов (после Дажьбога и Хорса), входил в пантеон Ясуней и в поколение «боги-внуки» (по другой версии «боги-сыновья»). Был незаконнорожденным сыном Додолы и Велеса. В системе религиозных верований наших предков Ярило бог стал воплощением весеннего солнца, только что покинувшего неласковые объятия зимы (Мары). Поэтому отличительными чертами характера этого бога были неистовость, искренность, чистота. Он олицетворял собой возрожденное солнце, полное живительной энергии, необходимой всем земным существам. Безусловно, утверждение о том, Ярило - бог солнца также является абсолютно верным. Просто в отличие от Хорса (зимнее солнце) и Дажьбога (летнее солнце) Ярило был воплощением солнца весеннего. Стрелы Ярилы при этом обращались солнечными лучами и в соответствии с некоторой сакральной символикой этого бога могли расцениваться как стрелы любви.