Запиши словосочетания,дописывая окончания прилагательных.Выдели окончания в вопросе и прилагательных,укажи число,род. (есть)красн.. перец какой? (нет)красн.. перца какого? (с)красн... перцем каким? (о)красн... перце каком?

Русский язык

Запиши словосочетания,дописывая окончания прилагательных.Выдели окончания в вопросе и прилагательных,укажи число,род. (есть)красн.. перец какой? (нет)красн.. перца какого? (с)красн... перцем каким? (о)красн... перце каком?

Автор: Гость