Запиши словосочетания,дописывая окончания прилагательных.Выдели окончания в вопросе и прилагательных,укажи число,род. (есть)красн.. перец какой? (нет)красн.. перца какого? (с)красн... перцем каким? (о)красн... перце каком?
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Запиши словосочетания,дописывая окончания прилагательных.Выдели окончания в вопросе и прилагательных,укажи число,род. (есть)красн.. перец какой? (нет)красн.. перца какого? (с)красн... перцем каким? (о)красн... перце каком?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красного, красным, красном. Окончания: ый, ым, ом. В вопросах окончания: ого, им, ом. Все прилагательные: м.р, ед.ч
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