Длина прямоугольника участка земли 294м а ширена на 113 м меньше длины найдите перим??тр этого участка
Математика
Длина прямоугольника участка земли 294м а ширена на 113 м меньше длины найдите перим??тр этого участка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=2(а+в) Р=2(294+113) Р=2*407 Р=814
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