СССР и его союзники группы государства запада помогите с таблицей

История
СССР и его союзники группы государства запада помогите с таблицей
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Гость:
Сам подумай, это же изи
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