Пожалуйста Решите задачу уравнением. Имеется 7 пустых больших коробок. В Некоторы?? из них положили по 5 маленьких коробок, а в остальные серия по 3 коротких 3 размера. Всего получилось 27 коробок. Во сколько пустых коробок пол...

Математика
Пожалуйста Решите задачу уравнением. Имеется 7 пустых больших коробок. В Некоторы?? из них положили по 5 маленьких коробок, а в остальные серия по 3 коротких 3 размера. Всего получилось 27 коробок. Во сколько пустых коробок положили по 5 маленьких коробок?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х+3(7-х)=27 5х+21-3х=27 2х=27-21 х=3  В 3 большие коробки положили 5 маленьких. А,теперь:7-3=4,а в 4  коробки положили по 3 средних коробки.
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