Пожалуйста Решите задачу уравнением. Имеется 7 пустых больших коробок. В Некоторы?? из них положили по 5 маленьких коробок, а в остальные серия по 3 коротких 3 размера. Всего получилось 27 коробок. Во сколько пустых коробок пол...

Математика

Пожалуйста Решите задачу уравнением. Имеется 7 пустых больших коробок. В Некоторы?? из них положили по 5 маленьких коробок, а в остальные серия по 3 коротких 3 размера. Всего получилось 27 коробок. Во сколько пустых коробок положили по 5 маленьких коробок?

Автор: Гость