Если в бассейн вода будет поступать из двух труб одновременно, то он наполнится за 18 мин. А если только из первой, то за 30 мин. За сколько минут наполнится бассейн, если вода будет поступать только из второй трубы?
Математика
Если в бассейн вода будет поступать из двух труб одновременно, то он наполнится за 18 мин. А если только из первой, то за 30 мин. За сколько минут наполнится бассейн, если вода будет поступать только из второй трубы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30 - 18 = 12 минут 12 + 30 = 42 минуты Ответ 42 минуты
Гость:
объем бассейна надо принять за 1. х - время наполнения бассейна из второй трубы 1/30 + 1/х = 1/18 приводим к общему знаменателю 90х 3х + 90 = 5х 2х=90 х=45
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