Если в бассейн вода будет поступать из двух труб одновременно, то он наполнится за 18 мин. А если только из первой, то за 30 мин. За сколько минут наполнится бассейн, если вода будет поступать только из второй трубы?

Математика

Если в бассейн вода будет поступать из двух труб одновременно, то он наполнится за 18 мин. А если только из первой, то за 30 мин. За сколько минут наполнится бассейн, если вода будет поступать только из второй трубы?

Автор: Гость