Если в ромбе LMPN угол MLN= одна вторая угол LMP,MP=12 найдите: 1)угол MLP 2)угол MLN 3)угол LMP 4)MN
Математика
Если в ромбе LMPN угол MLN= одна вторая угол LMP,MP=12 найдите: 1)угол MLP 2)угол MLN 3)угол LMP 4)MN
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол MNO = 50 гр., т.к. диагонали в ромбе являются бессиктрисами углов. 100:2=50.уголNOM = 90 гр., т.к. дигонали в ромбе пересекаются под прямым углом.угол OMN = 90-50=40, т.к. сумма острых углов в прямоугольном тр-ке равна 90 гр, отнимаем известный острый.
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