Если в ромбе LMPN угол MLN= одна вторая угол LMP,MP=12 найдите: 1)угол MLP 2)угол MLN 3)угол LMP 4)MN

Гость: Гость:

Угол MNO = 50 гр., т.к. диагонали в ромбе являются бессиктрисами углов. 100:2=50.уголNOM = 90 гр., т.к. дигонали в ромбе пересекаются под прямым углом.угол OMN = 90-50=40, т.к. сумма острых углов в прямоугольном тр-ке равна 90 гр, отнимаем известный острый.