Эссе на тему моя любимая улица

Гость: Гость:

Я живу на замечательной улице (название улицы). Недалеко есть супермаркет и другие магазины. Мне чуть-чуть пройтись пешком и я уже в школе. Дом в котором я живу очень красивый. Есть деревья и цветы. Также есть двор где я играю с друзьями. Вот такая замечательная у меня улица.