Эссе на тему моя любимая улица

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Эссе на тему моя любимая улица
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я живу на замечательной улице (название улицы). Недалеко есть супермаркет и другие магазины. Мне чуть-чуть пройтись пешком и я уже в школе. Дом в котором я живу очень красивый. Есть деревья и цветы. Также есть двор где я играю с друзьями. Вот такая замечательная у меня улица.
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