СРОЧНОО решите уранения 1)-x=0 2)x:4,2=3/2:6,3 3)2(x+1/5)-x=3 2/5 4)5-2(4+x)=-1 5)2,4x+6,3=7 1/2
Алгебра
СРОЧНОО решите уранения 1)-x=0 2)x:4,2=3/2:6,3 3)2(x+1/5)-x=3 2/5 4)5-2(4+x)=-1 5)2,4x+6,3=7 1/2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)-x=0 х=0 2)x:4,2=3/2:6 х:4,2=0,25 х=1,05 3)2(x+1/5)-x=3 2/5 2х+0,4-х=1,2 х=0,8 4)5-2(4+x)=-1 5-8-2х=-1 -2х=2 х=-1 5)2,4x+6,3=7 1/2 2,4х=-2,8 х=1 1/6
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