Укажите строку со словосочетаниями а)принести молока не чувствует холода понять ??ущность в горы б ) стакан чаю на краю укреплять здоровье сбить с толку в) три метра в саду жить в мире после уроков в будущем месяце г)пробиратьс...

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Укажите строку со словосочетаниями а)принести молока не чувствует холода понять ??ущность в горы б ) стакан чаю на краю укреплять здоровье сбить с толку в) три метра в саду жить в мире после уроков в будущем месяце г)пробираться тропинкой килограмм сыра танцевать до упаду д)полные сутки в поход 6 мая в минувшем столетии

Автор: Гость