Почему Тарас Бульба убил Андрия?? был ли у него выбор??

Гость: Гость:

Тарас убил своего сына,потому что Тарас был патриотом своей страны..Он все делал на благо своей родины.И он не мог оставить безнаказанно человека,который предал свою отчизну,перешел на строну врага и убивал своих бывших союзников.По этому Тарас и убил Андрия.Ну а выбора я думаю у него и не было.