Рассказ о слове яблоко(пословицы,синонимы,загадки и тд)
Русский язык
Рассказ о слове яблоко(пословицы,синонимы,загадки и тд)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.По яблоку в день — и доктор ненадобен.2. Душа не яблоко — ее не разделишь.3.Криво дерево, да яблоки сладки.4.Яблоко от яблони недалеко падает. 5.Здоровое яблоко не падает с ветки Этого хватит? смысл нужен каждой пословицы?
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