Рассказ о слове яблоко(пословицы,синонимы,загадки и тд)

Русский язык
Рассказ о слове яблоко(пословицы,синонимы,загадки и тд)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.По яблоку в день — и доктор ненадобен.2. Душа не яблоко — ее не разделишь.3.Криво дерево, да яблоки сладки.4.Яблоко от яблони недалеко падает. 5.Здоровое яблоко не падает с ветки  Этого  хватит? смысл  нужен каждой  пословицы?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В каком предложении встречается фразеологизм? а) коля легок на подъём,вскоре мы уже встретились на остановке.б) не успел я намылить шею,как вода в ...
Ответить
Қазақ тiлi
Сиырдың сүтінен əзірленетін тағамдар
Ответить
Биология
Сходства и различия Амебы и Эвглены
Ответить
Қазақ тiлi
Помогите ответить на вопрос Сен тұған күнінде не істейсін? Сен Тұған күнімді не ??шін күтесін? Сен досыннын тұған күнінде не істейсін ? Тұған ...
Ответить
Математика
Люди помогите пожалуйста в домашнем задании проверочные работы С.И.волкова школа россии с 16 стр по 17-ую
Ответить