Рассказ о слове яблоко(пословицы,синонимы,загадки и тд)

Гость: Гость:

1.По яблоку в день — и доктор ненадобен.2. Душа не яблоко — ее не разделишь.3.Криво дерево, да яблоки сладки.4.Яблоко от яблони недалеко падает. 5.Здоровое яблоко не падает с ветки Этого хватит? смысл нужен каждой пословицы?