В каком предложении встречается фразеологизм? а) коля легок на подъём,вскоре мы уже встретились на остановке.б) не успел я намылить шею,как вода в кране кончилась.в)бабушка обвила нитку вокруг пальца и завязала аккуратный узело...

Русский язык
В каком предложении встречается фразеологизм? а) коля легок на подъём,вскоре мы уже встретились на остановке.б) не успел я намылить шею,как вода в кране кончилась.в)бабушка обвила нитку вокруг пальца и завязала аккуратный узелок. г) я набрал в рот воды и начал полоскать зубы.
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Автор: Гость
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Гость:
Фразеологизм в предложении А (легок на подъем)
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