В каком предложении встречается фразеологизм? а) коля легок на подъём,вскоре мы уже встретились на остановке.б) не успел я намылить шею,как вода в кране кончилась.в)бабушка обвила нитку вокруг пальца и завязала аккуратный узело...

Русский язык

В каком предложении встречается фразеологизм? а) коля легок на подъём,вскоре мы уже встретились на остановке.б) не успел я намылить шею,как вода в кране кончилась.в)бабушка обвила нитку вокруг пальца и завязала аккуратный узелок. г) я набрал в рот воды и начал полоскать зубы.

Автор: Гость