Сходства и различия Амебы и Эвглены
Биология
Сходства и различия Амебы и Эвглены
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они почти одинаковы различаются лишь тем что у амёбы нет клеточного рта. Эвглена имеет хроматофоры и светочувствительный глазок. Эвглена может питаться гетеротрофно и автотрофно.
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