Помогите ответить на вопрос Сен тұған күнінде не істейсін? Сен Тұған күнімді не ??шін күтесін? Сен досыннын тұған күнінде не істейсін ? Тұған күнді өткізу керек? Тұған күнінде өзіне не тілейсің ?

Қазақ тiлi

Помогите ответить на вопрос Сен тұған күнінде не істейсін? Сен Тұған күнімді не ??шін күтесін? Сен досыннын тұған күнінде не істейсін ? Тұған күнді өткізу керек? Тұған күнінде өзіне не тілейсің ?

Автор: Гость