Помогите ответить на вопрос Сен тұған күнінде не істейсін? Сен Тұған күнімді не ??шін күтесін? Сен досыннын тұған күнінде не істейсін ? Тұған күнді өткізу керек? Тұған күнінде өзіне не тілейсің ?
Қазақ тiлi
Помогите ответить на вопрос Сен тұған күнінде не істейсін? Сен Тұған күнімді не ??шін күтесін? Сен досыннын тұған күнінде не істейсін ? Тұған күнді өткізу керек? Тұған күнінде өзіне не тілейсің ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Туған күнімді атап өтемін. туған күн ерекше күндердің бірі болған соң. досымның туған күнінде оны құттықтап, тілек тілеп,сыйлық сыйлаймын Денсаулығым мықты болсын деп тілеймін
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