Помогите пожалуйста ответить на вопросы в сказке ашик-кериб 1 вопрос Чем занималс?? ашик-кериб второй вопрос почему Люди уважали его третий вопрос Что ты думаешь о герое

Литература

Помогите пожалуйста ответить на вопросы в сказке ашик-кериб 1 вопрос Чем занималс?? ашик-кериб второй вопрос почему Люди уважали его третий вопрос Что ты думаешь о герое

Автор: Гость