Помогите пожалуйста ответить на вопросы в сказке ашик-кериб 1 вопрос Чем занималс?? ашик-кериб второй вопрос почему Люди уважали его третий вопрос Что ты думаешь о герое
Литература
Помогите пожалуйста ответить на вопросы в сказке ашик-кериб 1 вопрос Чем занималс?? ашик-кериб второй вопрос почему Люди уважали его третий вопрос Что ты думаешь о герое
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Омогите пожалуйста ответить на вопросы в сказке ашик-кериб 1 вопрос Чем занимался ашик-кериб второй вопрос почему Люди уважали его третий вопрос Что тыдумаешь о герое
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