Помогите помогите пожалуйста составить 10 фразеологических оборотов с объяснениями
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Помогите помогите пожалуйста составить 10 фразеологических оборотов с объяснениями
Ответ(ы) на вопрос:
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Безоблачный характер - спокойный, уравновешенный человек Язык проглотить - резко замолчать, растягивать паузу надолго Разделать под орех - разругать, раскритиковать Уйти с носом - проиграть, потерпеть поражение, уйти ни с чем Идти по тернистой тропе - делать мучительную, неприятную работу Быть не в своей тарелке - находясь в непривычной обстановке, испытывать неловкость Мутить воду - умышленно запутывать дело, создавать неразбериху Одна ласточка не делает весны - по одной примете, черте трудно судить обо всём явлении Прижать к ногтю - подчинить кого-либо, заставить слушаться Слабая струна (струнка) - черта, которую легко задеть, уязвить
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