Выбери по три числа, чтобы записать указанную сумму
Математика
Выбери по три числа, чтобы записать указанную сумму
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
55 15 30 22 26 40 это первый и второй столбик
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