Выбери по три числа, чтобы записать указанную сумму

Математика
Выбери по три числа, чтобы записать указанную сумму
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
55 15 30  22 26 40 это первый и второй столбик
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