Выписать из сказок 3 предложения с однородными членами и союзом и и 3 предложения сложных с союзами и

Гость: Гость:

Мама в магазине купила колбасу и сыр.Мальчик на улице остановился и закричал.В мешке были розовые, желтые и белые кубики. Мама пошла в магазин, и я увезался за ней.Брат написал контрольную на пять, и я его поздравила.Миша пел, и я за этим наблюдала.