Выписать из сказок 3 предложения с однородными членами и союзом и и 3 предложения сложных с союзами и

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Выписать из сказок 3 предложения с однородными членами и союзом и и 3 предложения сложных с союзами и
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мама в магазине купила колбасу и сыр.Мальчик на улице остановился и закричал.В мешке были розовые, желтые и белые кубики. Мама пошла в магазин, и я увезался за ней.Брат написал контрольную на пять, и я его поздравила.Миша пел, и я за этим наблюдала.

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