Помогите пожалуйста с домашним заданием, пропустил темы, из за болезни!
Математика
Помогите пожалуйста с домашним заданием, пропустил темы, из за болезни!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
66 (27+13)-8=27+13-8 40-8=40-8 32=32 m-(n+k)=m-n-k m-n-k=m-n-k(минус перед скобкой и знаки меняются) 68 135+х+65 200+х 48+n-27 21+n x-45-27 x-72 48-a+35 83-a
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Напишите сочинение на тему как нужно вести себя в общественном транспорте. используя односоставные предложения (определённо личные , неопределённо ...
Русский язык
ИЗ всех слов нужно составить текст Дни, к отлёту, журавли, путь, над рекой, над боло??ом, в косяки, в страны, через леса, через поля, через города,...