ИЗ всех слов нужно составить текст Дни, к отлёту, журавли, путь, над рекой, над боло??ом, в косяки, в страны, через леса, через поля, через города, в небе, в лесу, на краю болота, на отдых.

Русский язык
ИЗ всех слов нужно составить текст Дни, к отлёту, журавли, путь, над рекой, над боло??ом, в косяки, в страны, через леса, через поля, через города, в небе, в лесу, на краю болота, на отдых.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осталось мало дней до зимы.Журавли готовятся к отлёту.Им долго лететь в небе,им предстоит долгий путь.Они будут лететь через поля,над рекой,через города,им предётся лететь через другие страны ,через города,через леса.Они будут лететь над болотом,над ркой.В лесу почти все птицы собираются улетать.На краю болота токует глухарь.Все птицы вскоре улетят на отдых
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