ИЗ всех слов нужно составить текст Дни, к отлёту, журавли, путь, над рекой, над боло??ом, в косяки, в страны, через леса, через поля, через города, в небе, в лесу, на краю болота, на отдых.

Русский язык

ИЗ всех слов нужно составить текст Дни, к отлёту, журавли, путь, над рекой, над боло??ом, в косяки, в страны, через леса, через поля, через города, в небе, в лесу, на краю болота, на отдых.

Автор: Гость