СРОЧНО !!!! 40 БАЛОВ !!! Помогите Пожалуйста решить Домашнее Задание , очень нужно . Т??лько А Б В

Алгебра
СРОЧНО !!!! 40 БАЛОВ !!! Помогите Пожалуйста решить Домашнее Задание , очень нужно . Т??лько А Б В
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) 6x+3x+2=2 6(Х+2)+3х-2х(х+2)=0 6х+12+3х-2х²-4х=0 5х-2х²+12=0 D=5²-4*(-2)*12=25+96=121=11² Х1=-5-112*(-2)=-16-4=4 Х2=-5+11-4=6-4=-1.5 4 ²-4 - 1 -2=0 4-t-2=0 -t=-2 t=2 1y-1y+3=y+1y²+3y y+3y(y+3)-yy(y+3)-y-1y(y+3)=0 y+3-y-y-1=0 -y+2=0 -y=-2 y=2
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