Географ,изготовил первый глобус

Окружающий мир
Географ,изготовил первый глобус
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мартин Бехайм первым изготовил глобус
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