Найди предложение которое описывает главную мысль текста. найти и исправить повт??ряющуюся мысль Однажды дядя володя возвращался с охоты и увилел ежика. Ежик сначала всех боялся и выходил только ночью. Мы ставили ежику молочко ...

Русский язык
Найди предложение которое описывает главную мысль текста. найти и исправить повт??ряющуюся мысль Однажды дядя володя возвращался с охоты и увилел ежика. Ежик сначала всех боялся и выходил только ночью. Мы ставили ежику молочко в блюдце. Прошло несколько дней. Ежик стал смелее и выбегал уже днем. Перед отъездом из деревни в город дядя володя накормил его и отнес в соседнюю рощу.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повторяющаяся мысль - это повторение слова ежик в каждом предложении, его можно заменить словами животное, зверек или просто он, а предложением, которое описывает главную мысль может быть первое.
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