Чему научили нас басни крылова

Литература
Чему научили нас басни крылова
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Басни Крылова учат нас быть справедливыми , честными и добрыми. Учась на ошибках персонажей басен, мы пытаемся в будущем не допускать их и не попадаться на уловки и обманы нечестных и лживых людей 
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