Когда москва стала самостоятельной административной единицей? срочно
Биология
Когда москва стала самостоятельной административной единицей? срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Действующая в настоящее время в субъектах РФ система административно-территориальных единиц сложилась в основном в годы советской власти, когда созданное еще Екатериной II административно-территориальное деление Российской империи (губерния - уезд - волость) было постепенно заменено новыми административно-территориальными единицами, которыми стали в РФ область (край) - округ - район, а затем (после ликвидации округа) область (край) - район.
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