Составь четыре верных равенства используя следующие значения площади: 15см.кв., 800дм.кв., 30 00см.кв., 23м.кв., 8м.кв., 3м.кв., 2 300дм.кв., 1 500мм.кв.
Математика
Составь четыре верных равенства используя следующие значения площади: 15см.кв., 800дм.кв., 30 00см.кв., 23м.кв., 8м.кв., 3м.кв., 2 300дм.кв., 1 500мм.кв.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15см.кв=1500мм.кв. ; 800дс.кв.=8м.кв. ;2300дм.кв.=23м.кв. ; 3м.кв=3000см.кв.
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