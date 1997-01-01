Составить 2словосочетания в прямом значении и 2словосочетания в переносном значе??ии

Русский язык
Составить 2словосочетания в прямом значении и 2словосочетания в переносном значе??ии
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прямое значение: золотая  монета,сонная девочка,веселыйребенок,серебрянная посуда,сердитая соседка,шелковые нити,горячаявода,золотая зорька.душистый медПереносное значение: мягкий  ветер,тяжелое чувство,сонныеберезки,веселая зима,тяжелая ноша, сердитая зима,шелковыекоссы,серебряные косы,душистая весна.

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