Напишите сочинение на тему "Один день из дня рыцаря" Плиз срочно нужно

Гость: Гость:

Я рыцарь и принадлежу сословию воюющих. У меня есть замок, который достался мне от моего отца, доблестного рыцаря, Фредериха Кехана. Он скончался совсем недавно. С семи лет меня отослали служить знатному феодалу, пажом. Меня учили ездить верхом, владеть оружием, охотиться, петь и танцевать. Кроме этого меня обучали быть верующим христианином, охранять церковь и Евангелие, защищать слабых, любить Родину, быть мужественным в битве, повиноваться и быть верным сеньору, говорить правду и держать своё слово, блюсти чистоту нравов, быть щедрым, бороться против зла и защищать добро. А вчера меня посвятили в рыцари. Сегодня у меня очень важный день-мой первый турнир- «джостра» . И я бузумно волнуюсь. До выхода на поле боя оставался всего лишь час и мне надо было собраться с мыслями. Я шел по коридору своего замка, увидел одного из своих вассалов и приказал ему, чтобы тот проверил мои доспехи и оружие, т. к у меня еще нет оруженносца. «Надо бы поскорее им обзавестись,» -мысленно отметил я и пошел дальше. И вот настал тот час, когда я обязан выйти на поле. . Вот открылись ворота и я выехал на арену. Мои доспехи блестели на солнце, мой конь шел медленно и величаво, и со всех сторон на меня одобрительно смотрели люди, а прекрасные дамы Мы сошлись один на один, укомплектованные специальным турнирным оружием, которым невозможно было специально нанести смертельную рану. В джостре действовали строгие правила, согласно которым при поединке на копьях, бить противника следовало как можно выше пояса. Желательно, в голову или плечо. Мы бились и блись… казалось прошло очень долго времени, но никто друг другу не уступал.