Напишите сочинение на тему как нужно вести себя в общественном транспорте. используя односоставные предложения (определённо личные , неопределённо личные, безличные, назывные)
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Напишите сочинение на тему как нужно вести себя в общественном транспорте. используя односоставные предложения (определённо личные , неопределённо личные, безличные, назывные)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как вести себя в общественном транспорте Некоторые люди довольно спокойно относятся к поездкам в автобусах, троллейбусах или метро. Другие не любят пользоваться услугами общественного транспорта, и причиной этому служит ряд неудобств, испытываемый во время поездок. Если бы все пассажиры соблюдали правила элементарной этики, то поездки стали бы намного комфортнее. Существует неписанный свод правил поведения, которые необходимо помнить и соблюдать.
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