Каково место России в мировой экономике? Какими путями может развиваться Россий??кая экономика?

Гость: Гость:

1)Увы, пока мы больше соответствуем странам Латинской Америки. «ВВП на душу населения составил около $7000, что примерно соответствует аналогичному показателю, который сложился, например, в Мексике/ Да, по этим позициям мы пока находимся в шестом десятке стран. Однако если сравнивать с 1999 годом, то можно увидеть четкую динамику роста. Тогда этот показатель был на уровне чуть более $1000 и позволял России занимать лишь 103-ю строчку». 2) 1) более глубокая переработка сырья (продавать не нефть, а нефтепродукты, пластмассы, шины, химические жидкости, не лес, а высококачественную бумагу, мебель) 2) развитие наукоёмких нанотехнологий 3) поддержка развития малого и среднего бизнеса