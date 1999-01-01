Каково место России в мировой экономике? Какими путями может развиваться Россий??кая экономика?

География
Каково место России в мировой экономике? Какими путями может развиваться Россий??кая экономика?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Увы, пока мы больше соответствуем странам Латинской Америки. «ВВП на душу населения составил около $7000, что примерно соответствует аналогичному показателю, который сложился, например, в Мексике/ Да, по этим позициям мы пока находимся в шестом десятке стран. Однако если сравнивать с 1999 годом, то можно увидеть четкую динамику роста. Тогда этот показатель был на уровне чуть более $1000 и позволял России занимать лишь 103-ю строчку». 2) 1) более глубокая переработка сырья (продавать не нефть, а нефтепродукты, пластмассы, шины, химические жидкости,    не лес, а высококачественную бумагу, мебель) 2) развитие наукоёмких нанотехнологий 3) поддержка развития малого и среднего бизнеса
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