Реши Задачи. Одно хозяйство получило урожай капусты,половина которого равна 335 кг.Другое хозяйство получила урожай,треть которого равна 123 кг.В каком хозяйстве урожай больше и на сколько.

Математика
Реши Задачи. Одно хозяйство получило урожай капусты,половина которого равна 335 кг.Другое хозяйство получила урожай,треть которого равна 123 кг.В каком хозяйстве урожай больше и на сколько.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Узнаем сколько урожая в первом хозяйстве 1) 335*2=670 Теперь узнаем урожай во втором хозяйстве 2) 123*3= 369 670>369,  Узнаем на сколько 670-369=301 Ответ: урожая больше в первой хозяйстве на 301.
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