Реши Задачи. Одно хозяйство получило урожай капусты,половина которого равна 335 кг.Другое хозяйство получила урожай,треть которого равна 123 кг.В каком хозяйстве урожай больше и на сколько.

Гость: Гость:

Узнаем сколько урожая в первом хозяйстве 1) 335*2=670 Теперь узнаем урожай во втором хозяйстве 2) 123*3= 369 670>369, Узнаем на сколько 670-369=301 Ответ: урожая больше в первой хозяйстве на 301.