Деление с остатком. Помогите пожалуйста!! 125:8...(ост.....) 112:3=......(ост....) 93:2=.....(ост.....) 158:7=......(ост.....) 199:6=......(ост.....) 102:7=......(ост.......) 137:9=.......(ост......) 136:5=......(ост......
Математика
Деление с остатком. Помогите пожалуйста!! 125:8...(ост.....) 112:3=......(ост....) 93:2=.....(ост.....) 158:7=......(ост.....) 199:6=......(ост.....) 102:7=......(ост.......) 137:9=.......(ост......) 136:5=......(ост.....) 12:43=......(ост.....) 134:9=......(ост.....) 110:20=.......(ост....) 148:7=......(ост.....) 127:6=....(ост.....) 140:50=......(ост.....) 103:12=.....(ост.....) 15:29=......(ост....) 99:24=.....(ост.....) 166:7=.....(ост......) 114:11=......(ост......) 11:70=....(ост...) 170:8=.....(ост....) 141:7=.......(ост.....) 198:10=.....(ост.......) 163:5=.......(ост......) 425:6.....(ост.....) 278:9=.......(ост.....) 265:13.....(ост.....) 133:17=.....(ост......) 104:16=.......(ост.......) 91:14=........(ост......)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
125:8=15...(ост.5....) 112:3=37......(ост.1...) 93:2=.46....(ост...1..) 158:7=.22.....(ост..4...) 199:6=....33..(ост..1...) 102:7=14.....(ост..4.....) 137:9=...15....(ост...2...) 136:5=...27...(ост..1...) 120:43=2......(ост..44...) 134:9=...14...(ост...8..)
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