Треугольники ABC сторона AB равна 27 сантиметров и она больше стороны BC в 3 раза Найди??е длину стороны A C или периметр треугольника ABC равен 61 сантиметров
Математика
Треугольники ABC сторона AB равна 27 сантиметров и она больше стороны BC в 3 раза Найди??е длину стороны A C или периметр треугольника ABC равен 61 сантиметров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)27:3=9(см) ВС; 2)9+27=36(см) АВ и ВС; 3)61-36=25(см)АС
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