Треугольники ABC сторона AB равна 27 сантиметров и она больше стороны BC в 3 раза Найди??е длину стороны A C или периметр треугольника ABC равен 61 сантиметров

Математика

Треугольники ABC сторона AB равна 27 сантиметров и она больше стороны BC в 3 раза Найди??е длину стороны A C или периметр треугольника ABC равен 61 сантиметров

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