Мне представляется порой, что Время -славный мой соавтор , что Время- главный мой г??рой. Найдите сказуемое

Русский язык
Мне представляется порой, что Время -славный мой соавтор , что Время- главный мой г??рой. Найдите сказуемое
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Гость:
Представляется-сказуемое
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