Мне представляется порой, что Время -славный мой соавтор , что Время- главный мой г??рой. Найдите сказуемое

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Мне представляется порой, что Время -славный мой соавтор , что Время- главный мой г??рой. Найдите сказуемое

Автор: Гость