Кто виноват в том, что судьбы Владимира Дубровского и Марии Троекуровой сложились так трагично?

Литература
Кто виноват в том, что судьбы Владимира Дубровского и Марии Троекуровой сложились так трагично?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В этом никто не виноват, значит так должно было случиться!
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