Есть 45 грецких орехов . Пятая часть этого количества орехов нужна для украшения именного пирога и ещё несколько орехов нужно для приготовления коржей и начинки . Хватит ли 45 орехов для приготовления такого пирога если для тес...
Математика
Есть 45 грецких орехов . Пятая часть этого количества орехов нужна для украшения именного пирога и ещё несколько орехов нужно для приготовления коржей и начинки . Хватит ли 45 орехов для приготовления такого пирога если для теста и начинки нужно 40 орехов ?
Ответ(ы):
Гость:
45:5= 9 (ор.)- на украшение. 40+9= 49(ор.)- на весь торт. вывод: 45 орехов не хватит.
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