Есть 45 грецких орехов . Пятая часть этого количества орехов нужна для украшения именного пирога и ещё несколько орехов нужно для приготовления коржей и начинки . Хватит ли 45 орехов для приготовления такого пирога если для тес...

Математика

Есть 45 грецких орехов . Пятая часть этого количества орехов нужна для украшения именного пирога и ещё несколько орехов нужно для приготовления коржей и начинки . Хватит ли 45 орехов для приготовления такого пирога если для теста и начинки нужно 40 орехов ?

Автор: Гость