Есть ли синонимы у имен собственных?
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Есть ли синонимы у имен собственных?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет. Это например имя, фамилия, отчество
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