Помогите с физикой) СРОЧНО!
Физика
Помогите с физикой) СРОЧНО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано p=0,8 кг/м3 V=1 л=0,001 м3 q=4,4*10^7 Дж/кг m=1 кг Δt- ? 1) найдем массу природного газа m1=p*V=0,8*0,001=8*10^-4 кг 2) Q=q*m1 3)Q=c*m*Δt Δt=q*m1/c*m=4,4*10^7*8*10^-4/4200=8,4 C
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