Помогите пожалуйста побыстрей

Физика
Помогите пожалуйста побыстрей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 50 км 2. 42 км ч 3. 2.5 с
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