Радиус окружности равен 11 см. найдите ее диаметр
Математика
Радиус окружности равен 11 см. найдите ее диаметр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диаметр=2*Радиус Диаметр равен 22
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