Какие слова не являются словосочетанием в данном предложении жёлтые листья тихо падают на землю помогите разобраться?

Русский язык

Какие слова не являются словосочетанием в данном предложении жёлтые листья тихо падают на землю помогите разобраться?

Автор: Гость