Какие слова не являются словосочетанием в данном предложении жёлтые листья тихо падают на землю помогите разобраться?

Русский язык
Какие слова не являются словосочетанием в данном предложении жёлтые листья тихо падают на землю помогите разобраться?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не является слово сочетанием в данном предложении "на землю"
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