Составьте Трофическую пирамиду биомассы в которой трофические уровни были бы составлены из организмов дельты дуная

Биология
Составьте Трофическую пирамиду биомассы в которой трофические уровни были бы составлены из организмов дельты дуная
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все расчеты велись из правила экологической пирамиды (каждый последующий уровень меньше предыдущего в 10 раз) P.S. Надеюсь, что мой почерк понятен Вам. 
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