Составьте Трофическую пирамиду биомассы в которой трофические уровни были бы составлены из организмов дельты дуная
Биология
Составьте Трофическую пирамиду биомассы в которой трофические уровни были бы составлены из организмов дельты дуная
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все расчеты велись из правила экологической пирамиды (каждый последующий уровень меньше предыдущего в 10 раз) P.S. Надеюсь, что мой почерк понятен Вам.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Английский язык
Математика
Геометрическая задача лист бумаги квадратной формы со стороной 8 сантиметров раз??езали на четыре равных треугольника Найди площадь одного треуголь...