Придумать 5 именных ,5 глагольных ,5 наречных словосочетаний .
Русский язык
Придумать 5 именных ,5 глагольных ,5 наречных словосочетаний .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Именные: стена из камня; дитя войны; свадьба с приданым; бег с препятствиями; соло гитары глагольные: пойти гулять; начать жить; любит бегать; может понять; умеет лечить наречные: сидеть ровно; вернуться поздно; пойти направо; стоять смирно; обогнать слева
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