Придумать 5 именных ,5 глагольных ,5 наречных словосочетаний .

Гость: Гость:

Именные: стена из камня; дитя войны; свадьба с приданым; бег с препятствиями; соло гитары глагольные: пойти гулять; начать жить; любит бегать; может понять; умеет лечить наречные: сидеть ровно; вернуться поздно; пойти направо; стоять смирно; обогнать слева