Геометрическая задача лист бумаги квадратной формы со стороной 8 сантиметров раз??езали на четыре равных треугольника Найди площадь одного треугольника
Математика
Геометрическая задача лист бумаги квадратной формы со стороной 8 сантиметров раз??езали на четыре равных треугольника Найди площадь одного треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16 см2 1)8/2=4 2)4*4=16
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