Что такое сравнение, олицитворение в литературе
Литература
Что такое сравнение, олицитворение в литературе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сравнение - Образное словесное выражение, в котором изображаемое явление уподобляется другому по какому-л. общему для них признаку. Олицетворение - Литературный прием, заключающийся в том, что неодушевленным предметам приписываются свойства одушевленных.
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