Напишите пожалуйста сочинение о Петре и Февронье

Обществознание
Напишите пожалуйста сочинение о Петре и Февронье
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Гость:
«Повесть о Петре и Февронии Муромских» — это произведение житийного жанра. Жития святых — это описания жизни духовных и светских лиц, канонизированных христианской церковью. Современное и древнерусское значения слова «повесть» различны между собой. В Древней Руси это не жанровое определение произведения: «повесть» означает «повествование». Жанр «Повести о Петре и Февронии Муромских» — житие. В середине XVI века писатель Ермолай-Еразм написал это житие о муромских князьях, о которых сохранились только народные предания. Это житие, как и другие жития, состоит из трёх частей. Как произведение христианской культуры, житие Петра и Февронии Муромских посвящено жизни князя и княгини «в Боге» и пронизано чувством любви к людям, которое в Евангелии названо главной добродетелью. Поступки героев продиктованы также другими добродетелями — мужеством и смирением. «Повесть о Петре и Февронии Муромских» — это зашифрованный текст. Надо расшифровать этот текст, дабы понять, что же думали наши предки, читая это необычное житие. 1 часть. Князь Пётр убивает змея. Змей в житии — это дьявол, «искони ненавидящий род человеческий», искуситель. Дьявол вызывает человека на грех, заставляет его сомневаться в существовании и могуществе Бога. Противопоставить искушению и сомнению можно веру: меч для сражения со змеем Пётр находит в алтарной стене (алтарь — главная часть церкви). Пётр убивает змея, но вражеская кровь попадает ему на тело. Это символ того, что сомнение закрадывается в душу князя, болезнь — это смятение духа. Сомнение — это грех, и князю нужен врач, то есть глубоко верующий человек, который поможет избавиться от сомнений и очистить душу от греха. На этом заканчивается первый сюжет. 2 часть. Дева Феврония лечит князя Петра. Дева Феврония говорит князю: «Отец мой и брат — древолазы, в лесу они собирают с деревьев дикий мёд»: мёд — символ божественной мудрости. Слуга князя называет крестьянку девой, как называли женщин, посвятивших себя Богу. «Тот сможет его излечить, кто потребует князя твоего себе...»: князь представляет высшую власть на земле, и потребовать его к себе может только Господь.
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