A+3lt;2a решите неравенство

Математика
A+3lt;2a решите неравенство
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А+3 будет меньше чем 2 а потому что 2 умножается на а и тем случаем 2 а будет больше
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